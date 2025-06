PlayStation Plus i giochi di luglio 2025

Preparati a un luglio ricco di avventure con i giochi di PlayStation Plus! Sony ha svelato la selezione di titoli, tra cui l’attesissimo Diablo IV, che promette ore di divertimento e sfide epiche su PS5 e PS4. Non perdere questa imperdibile occasione di ampliare la tua libreria di giochi e vivere emozionanti storie virtuali. Scopri subito tutto ciò che ti aspetta e lasciati conquistare da un mese all’insegna del gaming di qualità!

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha annunciato la nuova selezione di giochi mensili per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, disponibili dal 1° luglio al 4 agosto 2025. A dominare la scena di questo mese è Diablo IV, l’ultimo capitolo dell’action RPG targato Blizzard, disponibile sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4. Il gioco . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: playstation - plus - giochi - luglio

