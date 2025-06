playground la tennista ai giardini donne stasera il big match errani spinge le belle comode alla finalissima contro campas

Una serata indimenticabile quella di oggi ai Giardini, dove il tifo si infiamma tra emozioni e grandi sfide. Le azzurre dell’ItalBasket brillano sul maxi-schermo mentre la tennista Errani spinge le belle comode verso una semifinale storica, 30 anni dopo l’ultima volta. Un mix di passione e talento che culminerà nella finalissima dell’ottavo Trofeo Emil Banca Pink alle 22, trasmessa in diretta. La notte del tennis e del basket si prepara a scrivere un’altra pagina di gloria.

Vincono le azzurre dell' ItalBasket, anche sul maxi-schermo dei Giardini. Vincono le Belle Comode e vincono le ragazze di Campas Zone Plus. Se per le prime sarĂ semifinale europea (30 anni dopo l'ultima volte), per le seconde sarĂ finalissima, per il secondo anno consecutivo, dell'ottavo Trofeo Emil Banca Pink, in programma stasera alle 22 con diretta Facebook e su Canale 88. Seratona con la S maiuscola quella del martedì sul campo dei miracoli, con le Campas che hanno la meglio sulle ragazze di Matteiplast, con Smorto e Gianolla in cattedra, mentre nella gara delle 22 sono Tassinari e l'australiana Garrick - giocatrice di un'altra categoria - a mettere i sigilli per impacchettare il nutrito gruppone delle Belle Comode verso l'ennesima finale della loro storia ai Giardini Margherita, seguite dalla solita 'onda gialla'.