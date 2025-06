Planetel | connessioni sostenibili con materiali FSC

Planetel, con il suo impegno verso connessioni sostenibili e materiali FSC, dimostra come la tecnologia possa unire innovazione e rispetto per l’ambiente. La sua visione strategica integra pratiche ESG e responsabilità sociale, creando un modello di business etico e lungimirante. Un impegno che si traduce in azioni concrete, quali l’utilizzo di materiali eco-compatibili e il supporto a progetti di sostenibilità, dimostrando che il futuro delle connessioni è verde e responsabile.

La sostenibilità ambientale e le scelte ESG rappresentano per un'azienda moderna e innovativa come Planetel un modello strategico che, indubbiamente, deve essere inserito nelle dinamiche di business, in un'ottica di responsabilità e sensibilità oggi imprescindibili. Planetel crede da sempre in una tecnologia che crea connessioni, non solo tra persone, ma anche con il mondo che li circonda. Un impegno che si traduce in azioni concrete, quali l'adozione sistematica di materiali certificati FSC® per il packaging dei prodotti e per tutti i principali strumenti di comunicazione. Una scelta consapevole, coerente con l'adesione di Planetel al Global Compact ONU, con la certificazione EcoVadis Silver la ISO 14001, nonché con le numerose iniziative ESG che porta avanti su più fronti.