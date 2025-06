Pizzuti esce di scena | il Moscati chiude il sipario sul direttore da standing ovation a comando

Pizzuti esce di scena, mentre Moscatì chiude il sipario con un applauso a scena aperta. Quando un personaggio come Renato Pizzuti lascia un ruolo di comando, si spreca l’emozione—non per la partenza, ma per l’assenza che lascerà nei corridoi. Dopo quasi sei anni di leadership al Moscati di Avellino, il direttore generale si prepara a salutare, lasciando un’eredità di passione e dedizione che resterà impressa nella memoria di tutti.

