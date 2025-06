Pizza festival a Pescara | un ricco e goloso weekend

Preparati a vivere un weekend indimenticabile all’insegna del gusto e della tradizione! Dal 27 al 29 giugno 2025, Pescara si trasforma nella capitale della pizza con il Pizza Festival, un evento che attirerà i migliori pizzaioli d’Italia e appassionati da ogni angolo. Tra assaggi irresistibili e laboratori, il villaggio della pizza sarà il cuore pulsante di questa festa golosa. Non perdere l’occasione di scoprire sapori autentici e creare ricordi speciali—il divertimento è garantito!

Si terrà nelle giornate del 27, 28 e 29 giugno 2025 il Pizza festival Pescara all’interno del padiglione Becci del porto turistico. In città giungeranno i migliori e più famosi pizzaioli di Italia per assaporare uno dei piatti più amati nel mondo. Sarà allestita un’area villaggio della pizza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: pizza - festival - pescara - ricco

Terza edizione di Pizza Art Festival dal 28 al 30 agosto con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano - Dal 28 al 30 agosto, la terza edizione del Pizza Art Festival illumina la baia di Ogliastro Marina. Con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano, l'evento celebra i sapori cilentani attraverso un itinerario gastronomico ricco di musica e tradizione.

Il mare ha mille volti, e uno di questi è nel nostro piatto. Gnocchi freschi, scampi, cozze e frutti di mare per un primo ricco, avvolgente, che profuma di costa. Lungomare Sirena 59, Tortoreto, Italy +39 349 166 1506 WWW.l Vai su Facebook

Pizza festival a Pescara: un ricco e goloso weekend; ''Holi Festival of Colors'' a Roma: il Green Market ospita una grande festa ricca di colori, attività e spettacoli a tema; Montemarano, Festa di San Giovanni con un ricco programma civile.

"Aspettando Ego pizza festival" da stasera in varie località pugliesi - Noi Notizie. - Per ingannare l’attesa, dal 28 gennaio prende il via “Aspettando Ego Pizza Festival”, il format che – settimana dopo settimana – racconterà il progetto culturale che coinvolge i più interessanti nomi ... noinotizie.it scrive

Aspettando Ego Pizza Festival: la Puglia si trasforma nel Paradiso del Gusto - “Sarà un mese e mezzo entusiasmante – raccontano gli organizzatori di Ego Pizza Festival – che ci porterà dritti verso la mèta ovvero la celebrazione gastronomica dell’Italia del gusto. Come scrive askanews.it