Pit Coccato e Kamahatma live al Teatro del Cuscino

Sabato 28 giugno alle 21:30, il Teatro del Cuscino si trasforma in un palcoscenico vibrante per musica live con Pit Coccato e Kamahtma in "Nuova Musica Provinciale". Due artisti di spicco della scena novarese si uniscono per esibirsi in un emozionante mix di brani nuovi e classici, offrendo un’esperienza musicale unica. Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile all’insegna della creatività e della passione.

Sabato 28 giugno, alle 21,30, sul palco del Teatro del Cuscino appuntamento con la musica live con Pit Coccato e Kamahtma in "Nuova Musica Provinciale". Due importanti esponenti della scena musicale novarese tornano al Teatro del Cuscino, insieme, per suonare nuove e vecchie canzoni dei loro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: teatro - cuscino - coccato - kamahatma

Pit Coccato e Kamahatma live al Teatro del Cuscino.

Pit Coccato e Kamahatma live al Teatro del Cuscino - Sabato 28 giugno, alle 21,30, sul palco del Teatro del Cuscino appuntamento con la musica live con Pit Coccato e Kamahtma in "Nuova Musica Provinciale". Scrive novaratoday.it

Musica: Pit Coccato live al Teatro del Cuscino - Via Lorenzo Magalotti, 11 Quando Dal 12/11/2021 al 12/11/2021 21. Segnala novaratoday.it