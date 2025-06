Pistola in pugno si introduce in tre abitazioni poi si aggira armato per il paese | arrestato 32enne nel Barese

Una serie di eventi inquietanti scuote il Barese: un uomo armato di pistola si è introdotto in tre case di Sannicandro, commettendo atti di violenza e minando la sicurezza del paese. La sua fuga per le strade, arma in pugno, ha creato paura tra i cittadini. Fortunatamente, i carabinieri sono intervenuti prontamente, arrestando il 32enne e restituendo pace alla comunità.

Armato di pistola si sarebbe introdotto illecitamente in tre abitazioni di Sannicandro, "utilizzando violenza sulle persone e sulle cose", per poi aggirarsi, arma in pugno, per l'intero di paese. Un 32enne è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza applicativa di una misura. 🔗 Leggi su Baritoday.it

