Pisogne | cantata anarchica per Fabrizio De Andrè

Venerdì 11 luglio 2025, Pisogne diventerà il palcoscenico di un evento unico: la prima Cantata Anarchica in Val Camonica, un omaggio spontaneo e collettivo a Fabrizio De André. Un’occasione per rivivere le sue melodie intrise di libertà e protesta, unendo appassionati e musicisti in un tributo che celebra lo spirito ribelle del cantautore genovese. Un appuntamento imperdibile che invita tutti a condividere un momento di pura espressione artistica e solidarietà.

