Pisa Jazz Rebirth ritorna con la sua quinta edizione, portando un’onda di eleganza e innovazione nel cuore della città. Dopo le sfide del 2021, questa kermesse internazionale ha saputo reinventarsi, unendo artisti affermati e giovani talenti in un’esplosione di musica live all’aperto. Dal 1 al 28 luglio, il suggestivo Giardino Scotto sarà teatro di 22 concerti imperdibili, confermando Pisa come l’eden delle stelle jazz internazionali. La magia sta per riprendere, lasciatevi coinvolgere!

"Prima avevamo una rassegna che si svolgeva tutto l’anno, nel 2021, in tempi di covid, abbiamo dovuto condensare le attività all’aperto ed è nato Pisa Jazz Rebirth. Una piacevole sorpresa per la risposta del pubblico e l’apprezzamento da parte della città". Sono 22 i concerti della quinta edizione dell’evento internazionale che affianca artisti jazz affermati a giovani talenti, che si terrà dal 1 al 28 luglio al Giardino Scotto di Pisa (con La Nazione media partner) e avrà come headliner Mulatu Astatke, Billy Cobham, Makaya McCraven, Isaiah Collier, Ambrose Akinmusire, Kismet, Knower, Emmet Cohen con Patrick Bartley, Buster Williams, Vincen Garcia, Eric Mingus e Silvia Bolognesi, Nico Gori e la band di Pino Daniele. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa Jazz Rebirth, che eleganza. L’Eden delle stelle internazionali

