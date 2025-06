Pisa Gilardino è il nuovo allenatore | adesso è ufficiale Contratto fino al 2027

Grande novità nel mondo del calcio italiano: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa, con un contratto fino al 2027. Dopo settimane di attesa, l'annuncio ufficiale ha confermato la sua nomina come Responsabile Tecnico della Prima squadra, aprendo una nuova entusiasmante stagione per i nerazzurri. Con la sua esperienza e passione, Gilardino si prepara a scrivere un nuovo capitolo della storia pisana, portando entusiasmo e risultati.

PISA. 26 GIUGNO 2025 – Adesso è ufficiale. La notizia era nota da tempo, l’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa. A darne notizia è stato lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato: “La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Alberto Gilardino. Il nuovo Tecnico del Pisa Sporting Club ha firmato un contratto biennale con opzione sul terzo anno”. Per Gilardino si tratta della seconda esperienza in panchina in Serie A, dopo le cinquanta presenze con il Genoa. In carriera, si è seduto anche sulle panchine di Rezzano, Pro Vercelli e Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, Gilardino è il nuovo allenatore: adesso è ufficiale. Contratto fino al 2027

In questa notizia si parla di: pisa - gilardino - allenatore - adesso

Pisa Sporting Club: in lizza Zanetti, Pirlo, Vanoli, Gilardino e De Rossi per la panchina - Il Pisa Sporting Club si prepara a una svolta entusiasmante in vista della prossima stagione! Con nomi di grande spessore come Zanetti, Pirlo e De Rossi in lizza per la panchina, il club nerazzurro punta a un futuro ambizioso.

Alberto Gilardino allenatore del Pisa: al suo fianco due vecchie conoscenze del calcio toscano Vai su Facebook

Translate post#Pisa, ecco Gilardino. Nel video l’allenatore, accompagnato da Dario Dainelli (sarà nello staff) e il direttore sportivo Vaira è uscito dalla sede del club. In giornata atteso l’annuncio. Per @DiMarzio Vai su X

Ora è anche ufficiale: Gilardino nuovo allenatore del Pisa; Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa; UFFICIALE – Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa: la durata del contratto.

Pisa, Gilardino è il nuovo allenatore: adesso è ufficiale. Contratto fino al 2027 - Attraverso un comunicato il club nerazzurro ha annunciato l'arrivo dell'ex tecnico del Genoa. Segnala lanazione.it

Pisa, Gilardino ha firmato il contratto. A breve l’ufficialità del Club - Contratto biennale (con opzione di rinnovo) a circa un milione di euro. calciolecce.it scrive