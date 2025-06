Pippo Inzaghi inizia una nuova sfida nella serie B a capo di uno storico Calcio

Filippo Inzaghi, simbolo di passione e determinazione nel calcio italiano, si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successo nella Serie B, assumendo la guida di uno storico club come il Palermo. Dopo l’esperienza con il Pisa, il suo ritorno sulla panchina rappresenta un’occasione unica per rilanciare una squadra ambiziosa e far sognare i tifosi. Un’avventura emozionante che promette di regalare sorprese e grandi emozioni, confermando ancora una volta il suo status di protagonista.

2025-06-26 00:09:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Dopo aver sorpreso tutto il “calcio” con la sua decisione di non continuare a capo del nuovo promosso Pisa, Filippo Inzaghi La tua avventura continuerĂ sulle panchine del Serie B. Italiano in prima linea in un altro paese storico come il Palermo. Il piĂą grande del Inzaghi è arrivato nella capitale siciliana mercoledì ed è stato ricevuto da una moltitudine di fan entusiasta che la leggenda di Milano e la selezione dell’Italia possano raggiungere il ritorno del “Rosaneri” alla Serie A Dopo un’assenza di otto anni segnati dalla rinascita del club dalla quarta divisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

