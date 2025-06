Pioggia di soldi al Milan | Thiaw e Morata al Como! Ecco quanto guadagniamo

Milano e Como si preparano a una vera rivoluzione calcistica: Thiaw e Morata pronti a lasciare il Milan e approdare al Como, portando con sé una pioggia di soldi per i rossoneri. Un affare che scuote il calcio di Serie A, mentre i tifosi aspettano con trepidazione di scoprire quanto guadagneremo da questa operazione. Scopri tutti i dettagli nel nostro video con Stefano Bressi!

Malick Thiaw ed Alvaro Morata sembrano essere ad un passo dal Como: e il Milan guadagna. Ecco il video del nostro Stefano Bressi in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pioggia di soldi al Milan: Thiaw e Morata al Como! Ecco quanto guadagniamo

