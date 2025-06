Pio Esposito | Vogliamo vincere sempre! Il gol emozione incredibile

Francesco Pio Esposito regala un'emozione indimenticabile ai tifosi nerazzurri, siglando il primo gol della stagione contro il River Plate. Con una rete che ha deciso la partita e portato l’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club, il giovane attaccante dimostra di voler sempre vincere e fare la differenza. La sua determinazione e talento fanno sognare i supporters: la passione per il calcio è insaziabile, e ogni gol alimenta questa straordinaria avventura.

Francesco Pio Esposito ha siglato la rete del primo vantaggio dell'Inter contro il River Plate. L'attaccante ha descritto l'accaduto su InterTV. IL PRIMO GOL – L' Inter ha battuto il River Plate per 2-0 e il primo gol della notte porta la firma di Francesco Pio Esposito. L'attaccante alla prima gara da titolare con la maglia nerazzurra ha segnato la rete decisiva per il successo e la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Esposito ha detto nel post-partita: «Non ho ancora realizzato tutto perché è successo velocemente. Anche quando ho segnato è stata un'emozione incredibile, ho visto l'esultanza degli altri e ho realizzato che avevo sognato.