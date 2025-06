Pio Esposito | se l’Italia non fosse intrisa di nonnismo la Nazionale avrebbe trovato il centravanti

Se l’Italia non fosse intrisa di nonnismo, avremmo già scoperto il centravanti capace di fare la differenza. Pio Esposito denuncia un Paese che troppo spesso si limita a frasi fatte e scuse, invece di valorizzare i giovani talenti. Ma che vuol dire “attenti a non bruciarlo”? Forse, è ora di cambiare registro e credere davvero nelle potenzialità di chi merita una chance.

. Ah se l’Italia fosse un paese europeo. Se non avesse il Dna intriso di nonnismo, di frasi del genere: “è giovane” (che da noi equivale a: non è buono); “si farà” (per dirla alla De Gregori, anche se non ci pare che Pio Esposito abbia le spalle strette); “deve ancora farsi le ossa”; “ora attenti a non bruciarlo”. Ma che vuol dire “attenti a non bruciarlo?”. Per non bruciarlo lo teniamo fermo fin quando di anni non ne compirà 24-25? Lui in realtà è già bello che maturo. Quasi vecchiotto se lo paragoniamo a Yamal che solo il 13 luglio compirà diciotto anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it