Pio Esposito | Non ho ancora realizzato Ho esaudito un sogno!

Per Francesco Pio Esposito, quel momento rappresenta molto più di un semplice goal: è il sogno d'infanzia realizzato, un traguardo che lo accompagna nel suo cammino verso la grandezza. Dopo tante sfide e sacrifici, vede finalmente premiati i suoi sforzi, scrivendo una pagina memorabile nella storia dell'Inter. Con il cuore colmo di emozione, Esposito afferma: «Questo è un sogno che si avvera, e sono felice di aver contribuito alla vittoria della mia squadra.»

Francesco Pio Esposito ha segnato il gol decisivo della vittoria dell’Inter contro il River Plate. Su Dazn l’attaccante mostra tutta l’incredulità di un ragazzo ai suoi primi passi nel calcio dei grandi. GOL VITTORIA – Francesco Pio Esposito ha esaudito il suo primo desidero fin da bambino, ossia quello di segnare un gol con la maglia dell’ Inter. Contro il River Plate ha siglato la rete decisiva per la vittoria, Esposito ha detto: « Questo è un momento che non ho ancora realizzato. Quando ho visto la palla entrare mi sembrava un sogno, non mi sembrava vero. Io urlavo e mi guardavo intorno, ho visto Lautaro che esultava e ho realizzato fosse vero. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pio Esposito: «Non ho ancora realizzato. Ho esaudito un sogno!»

In questa notizia si parla di: esposito - realizzato - esaudito - sogno

Pio Esposito in zona mista: «Con l’Inter ho realizzato un sogno. Darò ogni goccia di sudore per la maglia. Seba…» - Pio Esposito, protagonista in zona mista con l’Inter, ha condiviso emozioni e sogni realizzati: dalla passione infantile alla sfida contro il River Plate.

Un percorso lungo 11 anni Esordio con la mia dell'Inter per Pio Esposito "Esaudito il sogno di una vita" Vai su Facebook

Pio Esposito, undici anni in nerazzurro: "Esaudito il sogno di vestire questa maglia per la prima volta tra i grandi" Vai su X

Pio Esposito: “Gol? Non ho ancora realizzato, un sogno! Rispondo così sul mio futuro”; Pio Esposito dopo il primo gol all’Inter: “Urlavo, poi ho visto Lautaro e ho detto: allora è vero”; Pio Esposito: “Gol? Non ci credevo, ho esaudito un altro sogno. Ho guardato Lautaro e…”.

Pio Esposito dopo il primo gol all’Inter: “Urlavo, poi ho visto Lautaro e ho detto: allora è vero” - Pio Esposito si prende l'Inter nella vittoria contro il River Plate al Mondiale per Club ma Chivu predica calma: "Cerchiamo di non fare qualche errore ... Da fanpage.it

Pio Esposito a ITV: “Emozione velocissima. Se mi sono gasato? Sì. Con questi campioni…” - I nerazzurri passano il girone da primi dopo aver sconfitto il River Plate. Riporta fcinter1908.it