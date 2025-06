Pio Esposito Inter il retroscena a sorpresa | due club della Premier si erano mossi prima del rinnovo! Adesso il suo futuro è a tinte nerazzurre!

Il futuro di Francesco Pio Esposito si tinge di nerazzurro, tra sorprese e retroscena di mercato. Due club della Premier avevano già fatto un passo avanti prima del rinnovo, ma alla fine l'attaccante classe 2005 ha scelto l’Inter. Brillare sotto i riflettori e stupire con un gol contro il River Plate dimostra che il giovane talento ha tutte le carte in regola per lasciare il segno. Ora, il suo cammino nerazzurro continua a riservare grandi emozioni.

Pio Esposito Inter, il retroscena a sorpresa: due club della Premier si erano mossi prima del rinnovo! Adesso il suo futuro è nerazzurro! I dettagli. Continua a brillare la stella di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005, che nella notte ha messo a segno un gol contro il River Plate. Il talento nerazzurro, protagonista con la squadra di Cristian Chivu, ha recentemente rinnovato il proprio contratto col calciomercato Inter fino al 2030, blindando così un futuro che – per ora – resta tutto da scrivere. Alfredo Pedullà svela un retroscena relativo al periodo precedente al rinnovo con i nerazzurri, quando il giovane attaccante italiano era finito nel mirino di due club di Premier League come Leicester e Manchester United, che avevano chiesto informazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, il retroscena a sorpresa: due club della Premier si erano mossi prima del rinnovo! Adesso il suo futuro è a tinte nerazzurre!

In questa notizia si parla di: esposito - inter - retroscena - sorpresa

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

Dubbi Weah e salto Mbangula, i retroscena della doppia cessione Juve: perché via a queste cifre Vai su Facebook

Como, tentativo a sorpresa per Antony: il retroscena e le idee per l'attacco di Fabregas; Rivivi la diretta! VIGILIA di FIORENTINA-INTER, sorprese dal 1'. Retroscena MERCATO: sondati 3...; Un’Italia Under 21 di qualità. Pio Esposito una grande sorpresa.

Pio Esposito, prima del rinnovo si era mossa una big di Premier: il clamoroso retroscena - Lo scorso aprile, Pio Esposito ha rinnovato con l’Inter fino al 2030. Si legge su fcinter1908.it

Pio Esposito e Bastoni: l'Inter domina e regola il River Plate, nerazzurri agli ottavi - River Plate, terza partita del girone nel Mondiale per club, consentono ai nerazzurri di battere i Millionarios e qualificarsi come ... Lo riporta msn.com