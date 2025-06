Pio Esposito Inter il gol al River Plate cambia il destino? Sky | Ecco cosa vogliono capire i nerazzurri

Il gol di Pio Esposito contro il River Plate ha acceso i riflettori sul suo futuro con l’Inter. Le sue prestazioni entusiasmanti hanno risvegliato speranze e ambizioni, spingendo la dirigenza a valutare attentamente la sua crescita e il suo ruolo nel progetto nerazzurro. Ma cosa serve davvero per consolidare il suo percorso tra le fila dell’Inter? Ecco cosa devono capire i nerazzurri per decidere il suo destino.

Pio Esposito Inter, dopo il gol al River Plate, il futuro del classe 2005 è un tema centrale. Ecco cosa deve capire l’Inter per decidere. Il futuro di Pio Esposito è un tema assolutamente centrale in casa Inter. Dopo il gol e l’ottima prestazione contro il River Plate, moltissimi tifosi chiedono a gran voce la sua permanenza in organico il prossimo anno. I piani alti della dirigenza nerazzurra, nel frattempo, riflettono: Chivu conosce benissimo il classe 2005, ma l’arrivo di Bonny potrebbe chiudere ulteriormente le porte al ragazzo, che vista la giovane età dovrebbe giocare con continuità. Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha analizzato la situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com