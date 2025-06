pio esposito in inter river plate fa vedere tanto altro oltre al gol

Pio Esposito brilla oltre il gol nel match tra Inter e River Plate, offrendo una prestazione che va ben oltre le aspettative. La sua prima rete con l’Inter è solo l’inizio di un talento promettente, capace di mostrare maturità e determinazione. Questo match segna il suo ingresso ufficiale in grande stile, lasciando intuire che il giovane attaccante classe 2005 ha tutte le carte in regola per diventare una stella. E già si prospetta un futuro ricco di successi.

Pio Esposito è l’uomo del giorno dopo Inter-River Plate (2-0). L’attaccante classe 2005 non solo segna il suo primo gol in nerazzurro, ma mette in mostra un bagaglio ben più ampio di qualità . PRIMO AL QUADRATO – Inter-River Plate di stanotte rischia di diventare una pietra miliare nella carriera di Francesco Pio Esposito. Che alla prima presenza da titolare trova anche il primo gol assoluto in nerazzurro, come nemmeno nei sogni più dorati. E già solo come costruisce la sua prima rete in maglia Inter basterebbe per certificare la qualità del quasi 20enne (compirà gli anni tra due giorni). Si libera della marcatura avversaria con una finta e un movimento a scorrere degni del più navigato dei centravanti. 🔗 Leggi su Inter-news.it