Pio Esposito graffia Bastoni chiude | l' Inter elimina il River agli ottavi col Fluminense

L’Inter di Chivu spinge forte, dimostrando una ripresa di grande livello: con un River ormai in inferiorità numerica, i nerazzurri dominano e trovano il gol con Pio Esposito, vero gioiello di razza. Bastoni chiude i conti con il raddoppio, portando l’Inter agli ottavi del torneo e eliminando un avversario di rilievo. Una serata da ricordare per la squadra e i tifosi, che vede in questa vittoria la forza di un gruppo determinato e talentuoso.

Dal nostro inviato Davide Stoppini - Ripresa di grande livello della squadra di Chivu: il River resta con un uomo in meno (espulso Martinez Quarta) e il gioiello nerazzurro segna un gol da centravanti di razza. Riporta gazzetta.it

