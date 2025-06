Pio Esposito dopo il primo gol all'Inter | Urlavo poi ho visto Lautaro e ho detto | allora è vero

Pio Esposito, protagonista con il suo primo gol all’Inter, ha fatto esplodere di gioia i tifosi, ma Chivu invita alla calma: “L’esperienza insegna a non ripetere gli errori del passato”. La passione e la determinazione si mescolano in questa sfida contro il River Plate, dimostrando che i nerazzurri sono pronti a scrivere una nuova pagina di successo. Continua a leggere per scoprire come l’Inter affronta questa importante prova mondiale.

Il primo gol di Esposito: Pensavo fosse un sogno: incredibile!; Pio Esposito a DAZN: Quando ho visto la palla entrare non ci credevo. Poi ho visto Lautaro esultare; Pio Esposito a DAZN: Quando ho visto la palla entrare non ci credevo. Poi ho visto Lautaro esultare.

