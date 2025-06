Pio Esposito chi è la stella dell’Inter esplosa al Mondiale per Club

Francesco Pio Esposito, il talento emergente dell’Inter, ha incantato il mondo del calcio al suo debutto nel Mondiale per Club, lasciando il segno con un gol decisivo contro il River Plate. Classe 2005, già protagonista in Europa Under 21, si sta affermando come la stella nascente del calcio italiano. La sua determinazione e il suo talento promettono un futuro brillante: il suo nome è destinato a risplendere ancor di più nel panorama internazionale.

Francesco Pio Esposito si è rivelato al mondo. L’attaccante classe 2005 dell’Inter, aggregato ai nerazzurri di Chivu per il Mondiale per Club, facendogli saltare la fase finale dell’Europeo Under 21, si è preso la ribalta: gol al debutto da titolare contro il River Plate dopo una prestazione concreta e positiva. Era lui l’uomo più atteso nel match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale e Pio Esposito non ha deluso. Terzo di tre fratelli tutti cresciuti con la maglia dell’Inter – gli altri sono Salvatore e Sebastiano -, il centravanti che si candida per prendersi un posto nella rosa della prossima stagione è da tempo nel mirino di molti club. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pio Esposito, chi è la stella dell’Inter esplosa al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: esposito - inter - mondiale - club

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

Pio Esposito, a 19 anni, sta vivendo un sogno: il Mondiale per Club insieme a suo fratello In una sola settimana, il giovane attaccante dell’Inter è passato dai playoff di Serie B a competere per un titolo mondiale Dalle sue parole traspare tutta l’emozione e Vai su Facebook

Translate postPio #Esposito: "Il #MondialeperClub con l'#Inter un orgoglio, del futuro non è giusto parlare ora. #Lautaro è un top" Vai su X

Pio Esposito, chi è la stella dell’Inter esplosa al Mondiale per Club; Pio Esposito manda l’Inter agli ottavi da prima di gruppo; L'Inter batte 2-0 il River Plate: incontrerà il Fluminense angli ottavi.

Pio Esposito, chi è la stella dell’Inter esplosa al Mondiale per Club - Chi è Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell'Inter autore di un gol contro il River Plate al Mondiale per Club. Segnala panorama.it

L’Inter piega il River 2-0 e vola agli ottavi del Mondiale per club: Pio boom, poi Bastoni fa il bis - Vittoria di slancio, che proietta i nerazzurri con uno spirito e una qualità diversi rispetto all’inizio del torneo. Secondo msn.com