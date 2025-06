Pio Esposito celebrato dall'Inter con un messaggio che fa il giro del mondo ma nessuno capisce

Francesco Pio Esposito sta conquistando il cuore dei tifosi e il mondo intero grazie alle sue incredibili performance in campo. Dopo aver guidato l'Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club con un gol spettacolare, la società ha deciso di omaggiarlo con una sorpresa social che ha fatto il giro del globo, lasciando tutti a chiedersi: cosa significa davvero quella emoticon? Continua a leggere per scoprire il mistero dietro questo messaggio virale.

Francesco Pio Esposito è il giocatore del momento: anche grazie alla sua prestazione, con gol, l'Inter si è qualificata da prima agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La società lo ha omaggiato con un particolare messaggio social attraverso una emoticon che è diventata subito virale, scatenando però curiosità e perplessità all'estero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

