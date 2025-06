Pio Esposito a Inter TV | Dopo il gol non ci credevo poi ho visto Lautaro e ho pensato questo

Pio Esposito, emozionato e ancora incredulo, ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni di Inter TV: "Quando ho segnato, tutto è passato così in fretta che non riuscivo a credere ai miei occhi. Mi sono girato e ho visto Lautaro e gli altri esultare con me, e in quel momento ho capito di aver vissuto un momento speciale. La gioia di un gol così importante si vive nel cuore e nella testa, e io sono pronto a continuare a sognare."

Pio Esposito esulta ai microfoni di Inter TV: le dichiarazioni dopo la gara contro il River Plate. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo Pio Esposito, MVP del match tra Inter e River Plate: «Sicuramente non ho ancora realizzato tutto perché è successo tutto così velocemente quindi quando ho segnato è stata un’emozione velocissima. Non ci credevo, mi sono girato e ho visto Lautaro e gli altri esultare con me e allora ho detto è successo veramente SOGNO – « Il secondo sogno esaudito in pochi giorni. Sono orgogliosissimo. Ringrazio il mister per questa possibilità e tutti i compagni per come mi hanno accolto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito a Inter TV: «Dopo il gol non ci credevo, poi ho visto Lautaro e ho pensato questo»

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito ha concluso la stagione con lo Spezia con un gol che gli è valso un posto nella top-11 della Serie B.

SIAMO AGLI OTTAVI DI FINALE DEL MONDIALE PER CLUB! Battiamo il River Plate 2-0 con le reti di Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Buonanotte per chi c'era, buongiorno per chi non c'era. Avanti Inter! Vai su Facebook

Le emozioni dell'esordio da titolare, l'incredulità di aver segnato il primo gol con la maglia dell'#Inter. Una notte indimenticabile per #Esposito

