Pio Esposito a Dazn | Quando ho visto la palla entrare mi sembrava un sogno è emozionantissimo! L’esultanza e l’abbraccio con mio fratello…

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, vive un momento indimenticabile: la sua esultanza dopo il gol nel Mondiale per Club contro il River Plate è stata pura emozione, un sogno che si realizza. Con l’entusiasmo ancora palpabile, ha condiviso con i microfoni di DAZN le sensazioni di quella magica vittoria. Le sue parole riflettono l’orgoglio e la gioia di aver contribuito a questa impresa nerazzurra, un traguardo che resterà nella storia.

L'attaccante dell'Inter, Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta nel Mondiale per Club contro il River Plate. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter River Plate, match vinto dai nerazzurri per 2 a 0, strappando così il pass per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club, l'attaccante della beneamata Francesco Pio Esposito ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. EMOZIONI – « Sinceramente non ho ancora realizzato il tutto. Quando ho visto la palla entrare mi sembrava un sogno, non ci stavo credendo. Urlavo e mi guardavo intorno, ho visto Lautaro esultare e ho detto "Allora è vero".