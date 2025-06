Pino Strabioli torna in Rai | Caffè Italia su Rai3 dall’autunno

Pino Strabioli torna in TV con un progetto tutto nuovo: “Caffè Italia”, il programma di costume e cultura che andrà in onda su Rai3 ogni lunedì alle 15:20. Accompagnato dalla giornalista Greta Mauro, il format promette approfondimenti su teatro, cinema, social media e temi di attualità, offrendo uno sguardo coinvolgente sulla nostra società. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nel cuore della cultura italiana, tra curiosità e riflessioni di grande attualità.

Roma, 26 giugno 2025 – Confermato nei palinsesti autunnali Rai, Pino Strabioli torna in tv con "Caffè Italia", un nuovo programma di costume insieme alla giornalista Greta Mauro. Il format sarà trasmesso ogni lunedì alle ore 15:20 su Rai3, e punterà su approfondimenti legati al teatro, cinema, autori pop, social media e temi di costume l Un programma dedicato alla cultura e all'attualità. "Caffè Italia" si presenta come un vero e proprio talk di costume, pensato per stimolare riflessioni su tematiche culturali e sociali della vita quotidiana. Attraverso interviste, dibattiti e rubriche in studio, Strabioli e Mauro metteranno al centro l'arte e l'immaginario contemporaneo.

Pino Strabioli e Il Caffè cancellato dalla Rai: «Sui social scrivono che sono gay e di sinistra» - Pino Strabioli, volto noto della cultura in Rai e conduttore di "Il caffè", si trova al centro di polemiche sui social per alcune sue dichiarazioni sulla propria identità e ideologia politica.

Domenica 22 giugno alle 6.10 su Rai 1 torna “Il Caffè”, il programma culturale condotto da Pino Strabioli, che accompagna il risveglio del pubblico con ospiti, libri e conversazioni dal tono intimo e diretto. Una nuova puntata che dà spazio a storie personali, lett Vai su Facebook

