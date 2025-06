Piloti si lanciano dall’aereo e finiscono in mare | simulazione di recupero al largo di Otranto

In un’operazione che mette alla prova la prontezza e la coordinazione, i piloti si lanciano dall’aereo e vengono recuperati in mare nelle acque di Otranto. Questa simulazione di salvataggio rappresenta un momento cruciale per gli allievi della scuola di volo del 61esimo stormo, affinché siano pronti ad affrontare ogni emergenza sul campo. Un esercizio che rafforza il loro addestramento e la sicurezza delle operazioni aeree.

OTRANTO – Piloti che si lanciano fuori dai velivoli e cadono in mare per poi essere recuperati dalle squadre di salvataggio. Ancora una simulazione di recupero in mare di piloti eiettati è stato il programma di addestramento operativo per gli allievi della scuola di volo del 61esimo stormo di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: piloti - mare - lanciano - simulazione

Salvataggio di piloti ed equipaggio in mare: spettacolare esercitazione a Bari - Un'operazione di grande abilità e coordinazione, mirata a salvare vite preziose in situazioni di emergenza reale.

Piloti si lanciano dall’aereo e finiscono in mare: simulazione di recupero al largo di Otranto.

Piloti si lanciano dall’aereo e finiscono in mare: simulazione di recupero al largo di Otranto - L’attività rientra nel percorso addestrativo previsto per i piloti della scuola di volo del 61° Stormo dell’Aeronautica Militare di Galatina. Si legge su lecceprima.it

Simulazione di sopravvivenza in mare dell’Aeronautica a “Foce Verde 2025” - Il 17 giugno 2025 si è svolta l'esercitazione Foce Verde 2025, organizzata dal 70° Stormo dell'Aeronautica Militare, per rafforzare le capacità di sopravvivenza in mare e il recupero degli equipaggi d ... Secondo latinaquotidiano.it