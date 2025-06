Pil per la difesa al 5% De Meo Capo delegazione Nato | Non solo armamenti Italia leader di manifattura e componentistica

L’Italia si conferma protagonista nel panorama della difesa, grazie alla strategia di allocare il 5% del PIL entro il 2035. Con la guida di De Meo e il sostegno di Giorgia Meloni, il paese punta a rafforzare le capacità militari senza sacrificare le risorse fondamentali come la sanità. Ma quali sono le reali implicazioni di questa scelta ambiziosa? Continua a leggere per scoprire come l’Italia si sta affermando come leader di manifattura e componentistica nel settore della difesa.

All’indomani del vertice Nato, l’Italia ha ottenuto una certa flessibilità nell’attuazione dell’impegno di destinare il 5% del Pil entro il 2035 alla difesa. La premier Giorgia Meloni, all’interno del dibattito politico che si è scatenato, ha rassicurato che tali risorse non finiranno col sottrarre fondi a settori essenziali. Uno si tutti, la sanità. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Per analizzare il complesso quadro entro cui i Paesi dell’Alleanza Atlantica si stanno muovendo e fare il punto della situazione abbiamo sentito Salvatore De Meo (Ppe – Forza Italia), capo delegazione del Parlamento europeo presso l’Assemblea parlamentare della Nato. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Pil per la difesa al 5%, De Meo (Capo delegazione Nato): “Non solo armamenti, Italia leader di manifattura e componentistica”

In questa notizia si parla di: difesa - nato - italia - capo

