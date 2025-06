Pietrastornina lavori di messa in sicurezza | segnalazioni sul posizionamento dei pali della pubblica illuminazione

Nel cuore di Pietrastornina, la sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta. Il 26 giugno 2025, i consiglieri comunali Alfonso Lorenzo Urciuolo, Costabile D’Alessandro e Giovanni De Lisa hanno presentato una dettagliata segnalazione sui lavori di messa in sicurezza delle vie Boscarelli e Pascone, evidenziando l'importanza di un intervento tempestivo e ben posizionato dei pali della pubblica illuminazione. La cura del territorio e la tutela dei residenti sono al centro di questa discussione, che mira a migliorare la qualità della vita di tutti.

