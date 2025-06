Pietralata inaugurata la nuova Rambla e il Movimento 5 stelle rivendica il progetto

L’inaugurazione della nuova Rambla di Pietralata segna un importante traguardo per il quartiere, portando verde e spazi di socialità in città. Tuttavia, tra entusiasmo e polemiche, il Movimento 5 Stelle rivendica con orgoglio il progetto, nato nel 2015 e finalmente realizzato dopo un decennio di attese. Un’opera che promette di trasformare il cuore di Pietralata, ma che continua a dividere opinioni e aspettative.

Non potevano mancare le polemiche. Nella giornata di mercoledì 25 giugno è stata inaugurata la “Rambla” di Pietralata, una nuova area da 17 mila metri quadri, di cui l’80% a verde. Un’opera pensata nel 2015 e che si è realizzata dopo dieci anni. Prima, durante e dopo i festeggiamenti per la fine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

