Pierino? Fellini L' aneddoto toccante di Carlo Verdone ai funerali di Alvaro Vitali

Pierino Fellini, l'aneddoto toccante di Carlo Verdone ai funerali di Alvaro Vitali svela un lato intimo e profondo dell'amico scomparso. Durante la cerimonia nella chiesa di San Pancrazio, il regista romano ha ricordato con commozione l'amicizia che li legava, sottolineando quanto Vitali fosse molto più di un semplice attore: "Alvaro non è solo Pierino. È Fellini". Parole che hanno emozionato tutti e testimoniano il valore di un’amicizia autentica e duratura.

"Alvaro non è solo Pierino. È Fellini". Carlo Verdone, forse uno dei pochi a non aver mai abbandonato Vitali, fa commuovere tutti. Durante i funerali, celebrati nella chiesa di San Pancrazio a Monteverde Vecchio, il regista romano prende la parola e ricorda l'amicizia con Alvaro Vitali, morto a 75 anni dopo aver firmato le dimissioni da un ricovero ospedaliero. Alvaro, da quanto si è appreso, soffriva di una malattia respiratoria. "Cara persona e una biblioteca di aneddoti, ricordi di un cinema ormai lontano", commenta Carlo Verdone. In prima fila. Addolorato, commosso. Nella chiesa ci sono gli amici di sempre, quelli che non l'hanno mai abbandonato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Pierino? Fellini". L'aneddoto toccante di Carlo Verdone ai funerali di Alvaro Vitali

In questa notizia si parla di: alvaro - verdone - vitali - pierino

“Perché sono qui”. Funerali Alvaro Vitali, Carlo Verdone rompe il silenzio e si commuove - Il mondo del cinema e della comicità piange la perdita di Alvaro Vitali, icona indimenticabile della commedia sexy all’italiana.

In Spagna è stato Jaimito, da noi Pierino. Ma non solo. “Alvaro Vitali è Fellini”, ha detto Carlo Verdone. È stato Giamburrasca e Paulo Cotechino centravanti di sfondamento. Alvaro Vitali è riuscito a rendere la barzelletta un genere cinematografico. Quando ve Vai su Facebook

Translate post“Alvaro Vitali non è solo Pierino. È Fellini”. (Carlo Verdone) #AlvaroVitali #rip Vai su X

Funerali Alvaro Vitali, il prete ricorda che in vita gli è mancato il rispetto: Stefania Corona in lacrime; I funerali di Alvaro Vitali, la bara lascia la Chiesa: sarà cremato, come lui stesso aveva chiesto; Alvaro Vitali? Non è mai esistito. È morto Pierino, che se ne va come ha vissuto: con una risata strozzata in gola. Dalla moglie Stefania Corona a Lino Banfi, l'unico che ha capito la maschera è Carlo Verdone.

Alvaro Vitali, Verdone ai funerali: “Era un gran signore”. Il parroco: “Non è stato rispettato” - Un commosso Carlo Verdone ha ricordato così Alvaro Vitali poco prima dell’inizio dei funerali dell’attore scomparso a Roma martedì 24 giugno a 75 anni. Si legge su msn.com

Pierino, dopo la morte di Alvaro Vitali resterà un mistero l’ultimo film della saga mai distribuito - (Il Fatto Quotidiano) Un commosso Carlo Verdone ha ricordato così Alvaro ... Secondo informazione.it