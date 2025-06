Pieraccioni va al matrimonio di Bezos Dilemma regalo | DiCaprio gli fa Cortona io la busta

Firenze, 26 giugno 2025 – Tra sfarzo e star, il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia ha acceso i riflettori mondiali. Ma tra gli ospiti più sorprendenti si vocifera la presenza di Leonardo Pieraccioni, che, secondo alcune fonti, avrebbe portato un dilemma insolito: quale regalo fare a Bezos? E mentre DiCaprio sceglie di consegnare una busta, Pieraccioni punta al cuore della festa… Restate con noi, perché questa storia promette di essere tutto tranne che ordinaria.

Firenze, 26 giugno 2025 – Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati ieri a Venezia, dove sono iniziati i festeggiamenti del loro matrimonio, con circa 200 invitati fra cui decine di volti noti del jet set internazionale. La coppia è stata avvistata nel primo pomeriggio mentre sbarcava dal motoscafo al pontile dell'hotel Aman, il resort sette stelle sul Canal Grande. Ma c’è un invitato (?) particolare, Leonardo Pieraccioni, almeno così dice nell’ultimo, esilarante video postato sui suoi social. Al telefono con “la Cecca”, prima concorda di andare con una sola macchina “perché con due lì non si trova posto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pieraccioni va al matrimonio di Bezos. Dilemma regalo: “DiCaprio gli fa Cortona, io la busta”

In questa notizia si parla di: pieraccioni - matrimonio - bezos - dilemma

Jeff Bezos, siamo stati a Venezia sulle sue tracce, prima delle (controverse) nozze - Siamo sbarcati in Laguna (non in yacht) per capire meglio l'atmosfera che si respira in città alla vigilia del matrimonio del multimiliardario di Amazon. Come scrive wired.it

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, tutto quello che c'è da sapere sul matrimonio a Venezia - Sky TG24 - Il matrimonio tra il patron di Amazon e la giornalista, cheb si frequentano dal 2019 e sono ufficialmente fidanzati dal 2023, si ... Segnala tg24.sky.it