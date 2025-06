Pienone per Vannacci il generale scalda il popolo leghista per le Regionali | In Puglia ci sono e ci sarò

Un’energia travolgente per Vannacci: il generale scalda il cuore leghista in Puglia, attirando un mare di supporter e simpatizzanti. La sua presenza all’Altro Cinema Cicolella di Foggia, con un’affluenza record, testimonia il forte consenso e l’entusiasmo crescente nel territorio. Un incontro che promette di essere solo il primo di una serie di appuntamenti cruciali in vista delle regionali, destinati a rafforzare la linea e il senso di appartenenza del movimento.

Non basta L’Altro Cinema Cicolella di via Duomo a Foggia per contenere, in un giovedì mattina, militanti, simpatizzanti della Lega e seguaci dell’eurodeputato e vice segretario federale Roberto Vannacci. Dopo il pienone in piazza a San Marco in Lamis, ospite del consigliere regionale e vice. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Questo BIMBOMINKIA, tal Simone Leoni, candidato alla guida dei POCHI giovani di Forza Italia, insulta, offende e denigra il Generale Roberto Vannacci dal palco del Congresso di Forza Italia. Cosa molto grave. E siccome so come va la politica, un discorso c Vai su Facebook

Pienone per Vannacci, il generale scalda il popolo leghista per le Regionali: In Puglia ci sono e ci sarò; Vannacci: «Voteranno per me, avrò oltre un milione di preferenze».

