Piccolo è bello vignaioli e produttori dell' Etna a confronto

Prepariamoci a scoprire il cuore pulsante dell'Etna e i suoi vignaioli, protagonisti di "Piccolo è bello", la manifestazione che valorizza le piccole eccellenze enologiche della Sicilia. Il 28 e 29 giugno a Catania, nell'incantevole cornice dell'Istituto Incremento Ippico, si metteranno in mostra vini unici e storie autentiche, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di vino e cultura locale!

Si terrà a Catania, negli spazi dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia, il 28 e il 29 giugno prossimi la settima edizione di "Piccolo è bello", la manifestazione ideata dalla sommelier Agata Arancio e organizzata dall'associazione Vitis Aurea, con il patrocinio del Comune e il sostegno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

