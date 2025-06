Piccolo è bello tutto il gusto dei vini dell' Etna in scena in città

L’Etna si trasforma in una vigna a cielo aperto, offrendo agli appassionati un’esperienza unica tra i sapori e le tradizioni dei suoi vini autoctoni. La settima edizione di “Piccolo è Bello” promette di incantare con degustazioni, incontri e momenti di scoperta, celebrando la ricchezza di un territorio che dà vita a vini straordinari. Un appuntamento da non perdere per chi desidera esplorare il cuore autentico dell’enologia etnea, dove ogni sorso racconta una storia millenaria.

C’è grande fermento per la settima edizione di “Piccolo è bello”, la manifestazione ideata dalla sommelier Agata Arancio e organizzata dall’Associazione Vitis Aurea, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Regione, dedicata alla valorizzazione del grande patrimonio dei vitigni autoctoni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: bello - tutto - gusto - vini

Il Festival all’Autodromo. Un universo di discipline e i giochi di una volta: tutto il bello dello sport - Il Monza Sport Festival, alla sua 47ª edizione, si svolge all’Autodromo e celebra un universo di discipline sportive e giochi tradizionali.

Le sere d’Estate hanno un gusto tutto loro. Luce dorata, aria leggera, calici pieni. Ogni Giovedì, Venerdì e Sabato sera, ti aspettiamo in cantina! Un menu estivo abbinato ai nostri vini, un’atmosfera rilasata e autentica, da vivere fino in fondo. Solo su pren Vai su Facebook

“Piccolo è bello”, tutto il gusto dei vini e delle specialità gastronomiche dell'Etna in scena in città; I vini di Cascina Castlèt protagonisti ai 50 Best Restaurants; Le sagre con tutto il sapore della bella stagione.

Vini Europa dell'Est: spopolano e vincono premi da tutto il mondo - la Repubblica - Il vento dall’Est ormai si percepisce chiaramente: i vini prodotti nell’Europa centrale e orientale, ma anche più in là, fino in Georgia, Azerbaigian e Kazakistan, stanno trovando un bello ... Lo riporta repubblica.it

È stato "tutto molto bello". Addio Bruno Pizzul, grande cultore del buon vino (soprattutto friulano) - Gambero Rosso - Addio Bruno Pizzul, grande cultore del buon vino (soprattutto friulano) La storica voce del giornalismo sportivo italiano è morto all'ospedale di Gorizia. Riporta gamberorosso.it