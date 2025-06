Picchiato a 88 anni senza motivo da due ragazzini

Una scena di inaudita violenza scuote Recanati: Alberto Latini, 88 anni, è stato brutalmente aggredito da due ragazzini senza motivo apparente. Un episodio che solleva interrogativi sul senso di sicurezza in zone isolate del centro storico e sulla vulnerabilità degli anziani. La comunità si stringe intorno a Latini, mentre le autorità promuovono interventi per prevenire future tragedie. La domanda che rimane è: come può la società proteggere i più deboli?

Recanati, 26 giugno 2025 – Un’aggressione brutale, vigliacca e incomprensibile è quella subita dal recanatese Alberto Latini, 88 anni, residente in via dei Cappuccini, una zona appartata del centro storico dove l’assenza di vicinato e l’isolamento rendono tutto più pericoloso. “ Mi hanno aggredito in due, senza alcun motivo, mentre una ragazza, che assisteva alla scena, teneva al guinzaglio il suo cane. Mi hanno preso a pugni e buttato a terra. Ho riportato tre punti all’occhio destro, tagli al volto e un trauma cranico facciale e sono finito in ospedale. Non potevo difendermi, ho anche problemi alla spalla”, racconta con la voce ancora spezzata dalla paura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Picchiato (a 88 anni) senza motivo da due ragazzini”

In questa notizia si parla di: motivo - anni - picchiato - ragazzini

Yuri Urizio strangolato senza motivo, 14 anni all’assassino. “Pena minima adeguata: vita disagiata e abuso di sostanze” - Il brutale omicidio di Yuri Urizio, strangolato senza un apparente motivo a soli 23 anni il 13 settembre 2023, solleva inquietanti interrogativi sulla violenza giovanile.

È accusato di aver picchiato la donna davanti ai ragazzini, minacciando di portarli via dall’abitazione. Le indagini avviate dopo la denuncia della consorte, per l’uomo scatta il divieto di avvicinamento #Pineto #Teramo Vai su Facebook

Sora – Picchiato a sangue da un ragazzino in pieno centro davanti agli amici divertiti; Picchiato dalla baby gang. Ora rischia di perdere l’udito; Bressanone, diciottenne pestato da ragazzi altoatesini a una festa di maturità: 'Sporco italiano'.

Picchiato dalla baby gang. Ora rischia di perdere l’udito - Un minorenne è stato accerchiato e pestato senza un motivo da un gruppo di ragazzini in piazza Berlinguer. Da msn.com

«Mio figlio di 13 anni picchiato dal vigilante notturno al bar della spiaggia». Follia al Lido di Venezia: amici presenti senza parole - Il Gazzettino - Se la cava con una prognosi di tre giorni per trauma cranico e qualche livido, ma la paura ha lasciato un solco ... Da ilgazzettino.it