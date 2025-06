Pibiviesse è sciopero | Ora basta col dialogo

Una mattinata di forte tensione ha caratterizzato lo sciopero simbolico alla Pibiviesse di Nerviano, dove i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta contro la rottura delle trattative con l’azienda. La pacifica ma decisa azione riflette le crescenti frustrazioni nel settore, evidenziando l’urgenza di un dialogo costruttivo per risolvere le controversie e garantire un futuro stabile a tutti i coinvolti.

Sciopero simbolico alla Pibiviesse: tensioni tra lavoratori e azienda per la rottura delle trattative. Mattinata di agitazione quella di ieri presso la sede della Pibiviesse di via Bergamina a Nerviano. Intorno alle 10.30 una trentina di lavoratori dell'azienda, specializzata nella produzione di valvole per impianti petrolchimici, ha incrociato le braccia per una mezz'ora, dando vita a un'astensione dal lavoro in forma pacifica ma simbolicamente significativa. L'iniziativa è stata sostenuta dalla Fiom-Cgil, che da tempo affianca i dipendenti nelle vertenze aperte con la proprietà. I lavoratori si sono radunati all'esterno dello stabilimento esponendo le bandiere del sindacato, in un presidio silenzioso ma deciso, volto a richiamare l'attenzione su quello che definiscono un comportamento scorretto da parte della direzione aziendale.