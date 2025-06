Piazzapulita indaga le contraddizioni degli ‘Americani’

Questa sera, alle 21.15 su La7, Piazzapulita svela le contraddizioni degli "Americani" in uno speciale imperdibile. Attraverso reportage e inchieste di alta qualità , il programma di Corrado Formigli ci guida in un viaggio nel cuore degli Stati Uniti, tra luci e ombre, ideali e contraddizioni. Dalla figura polarizzante di Donald Trump alle sfide sociali, il reportage approfondisce i molteplici volti di un Paese complesso e affascinante, mostrando come le contraddizioni siano il suo tratto distintivo.

Nuovo speciale del programma di Corrado Formigli, Piazzapulita, in onda questa sera, giovedì 26 giugno, alle 21.15 su La7, dal titolo “Americani”. Un viaggio nelle contraddizioni degli Stati Uniti, raccontato attraverso reportage e inchieste realizzati dagli inviati della trasmissione. Lo speciale Americani mette a confronto i due volti più influenti dell’America di oggi: da un lato Donald Trump, con la sua ideologia e visione del mondo, che Piazzapulita indaga per capire se il mondo si stia “trumpizzando” e se l’Italia, con Giorgia Meloni, abbia già subito questa influenza; dall’altro, il primo Papa statunitense, il neoeletto Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, cresciuto in una Chicago tra tensioni razziali e battaglie sociali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Piazzapulita indaga le contraddizioni degli ‘Americani’

