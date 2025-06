Piazzapulita indaga le contraddizioni degli ‘Americani’

Questa sera su La7, Piazzapulita svela le contraddizioni degli 8216americani8217 in un nuovo speciale intitolato “Americani”. Attraverso reportage e inchieste, il programma di Corrado Formigli ci guida in un viaggio tra i due volti più influenti dell’America odierna: da un lato Donald Trump, con le sue idee rivoluzionarie e controverse, dall’altro le realtà spesso ignorate dietro la sua figura. Un’approfondita analisi che ci invita a riflettere sulle sfumature di un gigante globale.

Nuovo speciale del programma di Corrado Formigli, Piazzapulita, in onda questa sera, giovedì 26 giugno, alle 21.15 su La7, dal titolo “Americani”. Un viaggio nelle contraddizioni degli Stati Uniti, raccontato attraverso reportage e inchieste realizzati dagli inviati della trasmissione. Lo speciale Americani mette a confronto i due volti più influenti dell’America di oggi: da un lato Donald Trump, con la sua ideologia e visione del mondo, che Piazzapulita indaga per capire se il mondo si stia “trumpizzando” e se l’Italia, con Giorgia Meloni, abbia già subito questa influenza; dall’altro, il primo Papa statunitense, il neoeletto Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, cresciuto in una Chicago tra tensioni razziali e battaglie sociali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it