Piazza Edison abbattuti i pini Il Comune | Erano a rischio crollo Ma l’opposizione si arrabbia

In Piazza Edison, quattro pini sono stati abbattuti per motivi di sicurezza, suscitando reazioni accese nell’opposizione e nei residenti. Mentre il Comune assicura che l'intervento mira a tutelare l’incolumità pubblica, la questione del taglio degli alberi per la tramvia nel quartiere 2 alimenta polemiche ed emozioni. La sfida tra sviluppo e tutela ambientale si fa sempre più avvincente, e le decisioni future saranno decisive per il nostro equilibrio urbano.

FIRENZE Abbattuti quattro pini in Piazza Edison, perché pericolosi; ma in un Quartiere, il 2 ferito dal taglio di tanti alberi per la realizzazione della tramvia (anche se ne saranno ripiantati anche in numero superiore, però ci vorranno decenni perché diventino grandi come quelli tolti), quest’ultima deforestazione brucia più del sale. Tuttavia dal Comune fanno sapere che qui il motivo è tutt’altro. Si tratta di sicurezza per l’incolumità delle persone: gli alberi, spiegano da Palazzo Vecchio, erano stati classificati come ‘classe D’ (ovvero massimo rischio di cedimento) dagli esperti durante dei recenti controlli, quindi da abbattere con urgenza, perché erano a rischio crollo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza Edison, abbattuti i pini. Il Comune: "Erano a rischio crollo". Ma l’opposizione si arrabbia

