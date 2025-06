Piano strategico per il benessere delle famiglie a Cesena un convegno alla Malatestiana

L’appuntamento si preannuncia come un momento fondamentale per disegnare un futuro più solidale e innovativo, mettendo al centro il benessere delle famiglie e la valorizzazione del territorio cesenate. Un’occasione unica per condividere idee, strategie e progetti concreti che rafforzino il legame tra comunità, servizi e opportunità. Non perdere l’opportunità di essere protagonista di questa rinascita sociale: insieme, possiamo costruire un domani più luminoso e inclusivo per tutti.

Benessere delle famiglie, attrattività territoriale e innovazione sociale. Sono questi i temi principali che saranno al centro dell’importante convegno promosso dall’Amministrazione comunale di Cesena e dedicato al tema delle politiche familiari in relazione alla rete territoriale. L’appuntamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: benessere - famiglie - cesena - convegno

Incontri per il benessere delle famiglie: si discuterà di affido - Incontri per il benessere delle famiglie si svolgono a Cesa, con un focus importante sull’affido, un tema delicato e fondamentale per rafforzare i legami e garantire un futuro sicuro ai bambini.

Piano strategico per il benessere delle famiglie, a Cesena un convegno alla Malatestiana; Politiche familiari e rete territoriale: lunedì 30 giugno a Cesena il convegno per un piano strategico dedicato al benessere delle famiglie; Accordo di Associazione UE. Referendum? Sì, ma quando? – …di Paolo Forcellini.

Responsabilità educativa e costruzione del benessere, a Messina il convegno promosso dall'Associazione italiana maestri cattolici - MSN - Grande partecipazione e interesse il convegno dal titolo “Responsabilità educativa e costruzione del benessere. msn.com scrive

Primo festival del benessere a Cesena Fiera - Il Resto del Carlino - MFest 2023, il primo festival italiano del benessere di corpo, mente e spirito, si terrà a Cesena. Secondo ilrestodelcarlino.it