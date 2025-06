Piano di riequilibrio promosso dal ministero Salvemini a Poli | Insinuazioni spazzate via

L’approvazione del Piano di riequilibrio promosso dal Ministero Salvemini a Lecce segna una svolta decisiva per la stabilità finanziaria della città. Dopo settimane di insinuazioni e dubbi, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha ufficialmente dato il via libera all’ultimo documento presentato dall’amministrazione. Un risultato che non solo rafforza la fiducia nel percorso intrapreso, ma apre anche nuove prospettive di sviluppo e rilancio per Lecce, consolidando un cammino di trasparenza e responsabilità.

LECCE - La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (ministero dell’Interno) ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale presentato dall’amministrazione Salvemini nell’aprile del 2024. Quel documento aggiornava, in conseguenza della firma (a novembre 2024) dell’accordo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

