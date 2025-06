Piacenza rifiuta odio e fascismo | Controtendenza annuncia una contro manifestazione

Piacenza si erge con fierezza contro l'odio e il fascismo, annunciando una contro-manifestazione in risposta agli atti di violenza verificatisi nella notte di mercoledì 25 giugno. Un gruppo di estremisti ha barbaramente aggredito passanti innocenti, tra cui minorenni, dimostrando ancora una volta la necessità di difendere i valori di libertà e rispetto. La città si unisce per respingere questo oscurantismo, dando un segnale forte che l’odio non troverà mai terreno fertile qui.

«La notte di mercoledì 25 giugno un gruppetto composto dai soliti nazifascisti di Casapound e affini ha aggredito a mano armata dei passanti innocenti, tra cui alcuni ragazzini minorenni. La copertura a queste "imprese", sempre vigliacche e in 10 contro 1, arriva a livello locale anche dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

