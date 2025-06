Philips Hue aggiorna il suo Smart Button | crescono le dimensioni ma anche il prezzo

Il nuovo Philips Hue Smart Button si presenta con dimensioni più generose e un prezzo leggermente superiore, suscitando opinioni contrastanti tra gli appassionati di domotica. Nonostante le modifiche estetiche, le funzionalità rimangono fedeli alla versione originale, offrendo semplicità e praticità. Ma vale davvero la pena investire in questa evoluzione? Scopriamolo insieme.

Il nuovo Hue Smart Button è più grande e più caro, ma con le stesse funzioni del modello precedente. Un aggiornamento che divide gli utenti.

