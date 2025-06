Pfas dai verdetti che faranno storia ai procedimenti in corso | tutti i fronti aperti dopo anni di ritardi e scandali

Dopo anni di ritardi, scandali e battaglie legali, i verdetti sui Pfas stanno scrivendo una pagina storica. La sentenza Miteni, frutto di quattro anni e 130 udienze, identifica con chiarezza le responsabilità dietro la più vasta contaminazione da Pfas in Europa. È un punto di arrivo, ma anche il punto di partenza per affrontare con rinnovata determinazione le altre inchieste e processi ancora aperti in Italia. Sono passati quattordici anni dalla primavera del 2011, quando…

Dopo quattro anni e 130 udienze, la sentenza Miteni dà un nome alla più ampia contaminazione da Pfas registrata finora in Europa. Descrive responsabilità e ruoli nella diffusione degli inquinanti eterni. È un punto di arrivo, ma per molti versi è soprattutto un punto di partenza. Anche per le altre inchieste, processi, monitoraggi scattati in ritardo ma tuttora in corso in Italia. Sono passati quattordici anni dalla primavera del 2011, quando gli scienziati Sara Valsecchi e Stefano Polesello dell'Istituto di ricerca sulle acque del Cnr, iniziarono una raccolta di campioni in alcuni fiumi che li avrebbe portati fino al Vicentino, nell'area dell'azienda chimica Miteni di Trissino.

