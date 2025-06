Pfas condannati 11 ex manager di Miteni | 141 anni in totale e maxi risarcimento di 58 milioni al ministero dell' Ambiente e di 6 alla Regione

Dopo un lungo e complicato percorso giudiziario, si chiude il maxi-processo sui Pfas, che ha portato alla condanna di 11 ex manager per un totale di 141 anni di carcere e a un maxi risarcimento di 58 milioni di euro al Ministero dell'Ambiente e 6 milioni alla Regione. Un passo importante nella lotta contro l'inquinamento e la tutela della salute pubblica. Le...

Dopo 130 udienze, si è concluso il maxi-processo di primo grado per il caso Pfas, l'immane inquinamento dell'acqua fra le province di Padova, Vicenza e Verona. Le. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Pfas, condannati 11 ex manager di Miteni: 141 anni in totale e maxi risarcimento di 58 milioni al ministero dell'Ambiente e di 6 alla Regione

