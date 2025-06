Petting zoo | libertà sessuale o spettacolo della decadenza?

Il fenomeno dei petting zoo solleva interrogativi profondi sulla percezione del corpo femminile e la nostra cultura. In un mondo che celebra l’indipendenza, perché questa pratica continua a trovare consensi? Cosa rivela di noi questa tendenza sfacciata, che mescola piacere e voyeurismo in un contesto apparentemente ludico? Analizziamo cosa si cela dietro questo trend inquietante, che rischia di ridurre le donne a semplici oggetti di desiderio.

Cosa racconta davvero un trend come il petting zoo, in cui uomini pagano per toccare donne vestite o seminude, spesso inginocchiate come animali in gabbia? In un’epoca in cui le donne dovrebbero aver conquistato libertà e autodeterminazione, perché spopolano i petting zoo – eventi dal nome ambiguo, un mix tra lo zoo e lo strip club, dove le donne vengono toccate, osservate e sono disponibili? Il corpo femminile è ancora il centro del desiderio maschile, ma anche del suo potere? O è semplicemente un corpo in vendita? Cos’è un petting zoo. I petting zoo umani, ispirati ai recinti degli zoo, sono eventi organizzati (spesso privati o semi-clandestini) dove donne, vestite in modo provocante, si offrono volontariamente come “animali” da accarezzare, toccare, guardare, fotografare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it