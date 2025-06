Pesce avariato venduto in pescheria a Pompei | inadatto al consumo umano sequestrati centinaia di chili

Un episodio che fa riflettere sulla sicurezza alimentare: la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha recentemente sequestrato centinaia di chili di pesce avariato in una pescheria di Pompei, mettendo in luce il rischio per i consumatori. Un intervento deciso per tutelare la salute pubblica e contrastare pratiche scorrette nel settore ittico. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa operazione di tutela alimentare.

Il blitz della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia in una pescheria di Pompei, nella provincia di Napoli: sequestrati centinaia di chili di pesce avariato, multa salata al proprietario.

Pesce avariato venduto in pescheria a Pompei: inadatto al consumo umano, sequestrati centinaia di chili.

