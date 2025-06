pesaro vince ma la regione ci ha escluso

Pesaro trionfa con il Premio Innovazione Smau Marche 2025, ma la regione sorprende tutti escludendo la città dal palinsesto. A meno di 48 ore dall’evento, l’annullamento sembra più una ripicca elettorale che un atto ufficiale, come denuncia l’assessora Mila Della Dora. La presenza di Pesaro al Roadshow di Ascoli Piceno avrebbe portato innovazione e visibilità, e ora si rischia di perdere un’importante occasione di crescita.

A meno di 48 ore dalla consegna del ' Premio Innovazione Smau Marche 2025 ' al Comune di Pesaro, la Regione ha cancellato la presenza della nostra città dal palinsesto dell'iniziativa. Questa è solo una ripicca elettorale". A riferirlo è l'assessora Mila Della Dora, che racconta ciò che è accaduto in queste ore: "Il Comune di Pesaro avrebbe dovuto essere presente al Roadshow Smau 2025 (in programma oggi, ndr), che si svolge ad Ascoli Piceno, per raccontare i progetti che negli anni abbiamo portato avanti, e continueremo a fare, per quanto riguarda la tecnologia applicata al patrimonio di edilizia pubblica con interventi smart e innovativi.