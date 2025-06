Perugia Il critico musicale Verrina contro l’allarmismo sul caldo | In un mondo sotto le bombe parlare di afa è da privilegiati

Immaginate se in questo momento, sotto le bombe e le crisi globali, ci preoccupassimo solo di un’afosa giornata estiva. Francesco Verrina, critico musicale, smaschera con pungente ironia l’assurda ossessione per il caldo, denunciando come i media alimentino un allarmismo ingiustificato. In un mondo che affronta tragedie ben più gravi, parlare di afa diventa un privilegio superficiale. È ora di riflettere: siamo davvero così vulnerabili, o ci lasciamo facilmente ingannare?

In una riflessione dal tono provocatorio e tagliente, il critico musicale Francesco Verrina prende posizione contro quella che definisce “l’ossessione estiva per il caldo”, rilanciata secondo lui dai media con toni allarmistici e futili. “Le idee hanno bisogno di un po’ d’ombra per fiorire, ma l’aria condizionata non è una necessità primaria, è un bene voluttuario”, scrive Verrina. Poi il paragone drastico: “Immaginate se in questo momento piovessero sulle nostre case bombe, razzi e droni. pensate che parleremmo ancora dell’afa come problema principale?”. Il riferimento, neanche troppo velato, è ai drammi umanitari in corso, come quello di Gaza, dove – sottolinea il critico – la lotta quotidiana è per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it