Perugia arrestato 41enne per presunti abusi sessuali sulla figlia minorenne

Una triste vicenda scuote la provincia di Perugia: un uomo di 41 anni è stato arrestato agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato sessualmente della propria figlia minorenne. Le indagini, condotte con attenzione e delicatezza dalla polizia locale, continuano a fare luce su questa dolorosa vicenda che ha sconvolto la comunità. Rimanete aggiornati su questa storia e altre notizie di cronaca iscrivendovi a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine in provincia di Perugia, il genitore ai domiciliari Operazione della polizia nella provincia di Perugia. Un uomo di 41 anni è stato raggiunto da un provvedimento di arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato sessualmente della propria figlia minorenne. Le indagini condotte dalle forze dell’ordine. L’inchiesta è stata avviata e sviluppata dalla polizia in un comune della provincia di Perugia, dove gli investigatori hanno raccolto elementi ritenuti rilevanti che hanno portato alla misura cautelare. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Perugia, arrestato 41enne per presunti abusi sessuali sulla figlia minorenne

In questa notizia si parla di: perugia - arrestato - 41enne - presunti

Perugia, va a firmare dai carabinieri in caserma con l'eroina in tasca: arrestato - Un insolito episodio si è verificato a Perugia: un giovane di 28 anni, di origini nigeriane, si è presentato in caserma per firmare le prescrizioni legate alla sua libertà vigilata, ma con un ovulo di eroina in tasca.

Rubò 300 chili di rame, arrestato 41enne - RaiNews - L'uomo è stato rintracciato e arrestato in Germania su ordine di esecuzione della Procura di Perugia ... rainews.it scrive

Arrestato a Monaco presunto spacciatore Perugia - Ansa.it - È stato arrestato dalla polizia tedesca, a Monaco di Baviera, su ordine della procura generale di Perugia per traffico di stupefacenti un tunisino di 52 anni ritenuto ... Da ansa.it